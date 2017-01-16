Из-за АЧС кримулдская ферма потерпит миллионные убытки

Убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой африканской чумой свиней (АЧС) ферме «Рукас» в Кримулдской волости могут составить миллионы евро, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления управляющего фермой ООО «Ancers» Раймонд Калванс.

Наряду с финансовым ущербом фирму тревожит потеря генетического материала.

«Будет пустыня. Сейчас ликвидирована примерно половина животных, и это сильный эмоциональный и финансовый удар.

Убытки составят миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие, но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе свиньи местной породы «латвийская белая», которыми мы обеспечивали и другие хозяйства», - сказал Калванс.

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«Ancers» вложило в развитие ферм в Кримулде и Саласпилсе несколько миллионов евро, например, в новую ферму на 8000 поросят, которая сейчас строится.

Кроме того, предприятие имеет обязательства перед банками в размере более полутора миллионов евро, и с банками уже начаты переговоры об отложенных платежах. Также ферма рассчитывает на компенсации за АЧС.

«Мы очень много работали над биобезопасностью, но что-то, очевидно, упустили.

К сожалению, есть внешние обстоятельства, которые могут стать причиной подобных несчастий. Очень надеемся, что после трагедии через некоторое время сможем возобновить нормальную работу», - сказал Калванс.

Ферма по выращиванию племенных свиней «Ancers» возникла на базе научно-исследовательского хозяйства «Кримулда». У предприятия два свиноводческих комплекса - «Рукас» и ферма в Саласпилсе.

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