У коалиции еще есть вопросы о реорганизации Рижской академии педагогики

Еще предстоит ответить на многие вопросы в связи с реорганизацией Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), но правящая коалиция не останавливает процесс, заявил сегодня после заседания Совета коалиционных партий премьер-министр Марис Кучинскис.

Партнеры задали вопросы на эту тему министру образования и науки Карлису Шадурскису (СЗК), и министру еще предстоит подготовить распоряжение с гарантиями сохранения филиалов РАПУО, а также состоится множество дискуссий, сказал премьер.

Пока что имеется только решение Министерства образования и науки о присоединении РАПУО к Латвийскому университету (ЛУ), а проект распоряжения и аннотация будут только в марте.

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По словам Кучинскиса, партнеры не возражают против повышения качества и консолидации вузов в будущем.

Как сообщалось, МОН постановило с августа 2017 года реорганизовать РАПУО, присоединив его к ЛУ, Это нужно для концентрации ресурсов и более эффективного использования средств государственного бюджета.

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