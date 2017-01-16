ЛТВ: с Рижской думой связывают только коммерческие отношения

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

Как сообщила агентству ЛЕТА директор по коммуникации ЛТВ Даце Янсоне, в прошлом году ЛТВ заключило с Рижским самоуправлением несколько договоров, в том числе договор о размещении коммерческой рекламы в рекламных блоках телеканалов ЛТВ 1 и ЛТВ 7 с думским департаментом образования, культуры и спорта.

«ЛТВ еще раз подчеркивает, что является не только общественным СМИ, но и предпринимателем,

который размещает коммерческую рекламу в соответствии с законами об электронных СМИ и о рекламе», - сказала она.

Комментируя решение прекратить сотрудничество с ООО «Zebra TV» из-за размещенной в передаче оплаченной Рижской думой рекламы, Янсоне указала, что ЛТВ понимает свою миссию общественного СМИ и считает включение в содержание передачи коммерческой информации грубым нарушением закона об электронных СМИ.

Реклама

Как сообщалось, ЛТВ прекратило демонстрировать передачу «Зебра» независимого продюсера «Zebra TV» в связи с тем, что в этой передаче была размещена оплаченная Рижской думой реклама, что согласно условиям договора между ЛТВ и «Zebra TV» запрещено.

11 января в передаче, которая посвящена вопросам дорожного движения,

была показана оплаченная Рижской думой информация, которая расценивается как реклама.

Передача шла на ЛТВ по средам в 22.30.

11 января в передаче был показан сюжет о расчистке от снега столичных улиц. За рулем снегоочистителя в сюжете сидел и.о. руководителя департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, а на пассажирском месте - мэр Риги Нил Ушаков.

Сюжет вызвал широкий резонанс в социальных сетях - пользователи указывали на то, что Якринс, управляя машиной, не пристегнулся ремнем безопасности. Также высказывались предположения о том, что сюжет оплачен столичным самоуправлением.

Еще по этой теме
ЛТВ прекращает показывать передачу «Зебра» из-за рекламы Рижской думы

ЛТВ прекращает показывать передачу «Зебра» из-за рекламы Рижской думы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения Showbiz

Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц Hi-Tech

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученых Hi-Tech

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученых

Пираты загрузили порно на YouTube Hi-Tech

Пираты загрузили порно на YouTube

СМИ

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 