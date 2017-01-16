ЛТВ: с Рижской думой связывают только коммерческие отношения

Как сообщила агентству ЛЕТА директор по коммуникации ЛТВ Даце Янсоне, в прошлом году ЛТВ заключило с Рижским самоуправлением несколько договоров, в том числе договор о размещении коммерческой рекламы в рекламных блоках телеканалов ЛТВ 1 и ЛТВ 7 с думским департаментом образования, культуры и спорта.

«ЛТВ еще раз подчеркивает, что является не только общественным СМИ, но и предпринимателем,

который размещает коммерческую рекламу в соответствии с законами об электронных СМИ и о рекламе», - сказала она.

Комментируя решение прекратить сотрудничество с ООО «Zebra TV» из-за размещенной в передаче оплаченной Рижской думой рекламы, Янсоне указала, что ЛТВ понимает свою миссию общественного СМИ и считает включение в содержание передачи коммерческой информации грубым нарушением закона об электронных СМИ.

Реклама

Как сообщалось, ЛТВ прекратило демонстрировать передачу «Зебра» независимого продюсера «Zebra TV» в связи с тем, что в этой передаче была размещена оплаченная Рижской думой реклама, что согласно условиям договора между ЛТВ и «Zebra TV» запрещено.

11 января в передаче, которая посвящена вопросам дорожного движения,

была показана оплаченная Рижской думой информация, которая расценивается как реклама.

Передача шла на ЛТВ по средам в 22.30.

11 января в передаче был показан сюжет о расчистке от снега столичных улиц. За рулем снегоочистителя в сюжете сидел и.о. руководителя департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, а на пассажирском месте - мэр Риги Нил Ушаков.

Сюжет вызвал широкий резонанс в социальных сетях - пользователи указывали на то, что Якринс, управляя машиной, не пристегнулся ремнем безопасности. Также высказывались предположения о том, что сюжет оплачен столичным самоуправлением.

Еще по этой теме