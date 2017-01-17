Найден рижанин Роландс Римша, пропавший по дороге из Латвии в Германию

 

Фото: bezvests.lv

Хорошая новость! 42-летний рижанин Роландс Римша, пропавший без вести 10-11 января по дороге из Латвии в Германию, найден живым! Об этом сообщила супруга Роланда.

Она благодарит всех добровольцев и сочувствующих, которые каждый день передавали информацию о пропавшем по цепочке.

В итоге один совершенно незнакомый человек увидел его в понедельник, 16 января, бредущим вдоль дороги уже почти без сил, узнал по фотографии из Фейсбука и, в ответ на просьбу о помощи, дал свой телефон - позвонить близким. Так мужчину и нашли.

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Сколько десятков километров Роланд прошел, неизвестно. Оказалось, человек попал в беду, лишился всех денег, вещей, документов и телефона, и 5 дней не мог связаться с родными.

Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Мужчина и его семья тепло благодарят всех, кто помогал искать!

Напомним, Роланд Римша поехал в Германию, в город Фреден (нем.Vreden) на заработки. Выехал на курьерской машине из Риги 10 января в 16:00. Но до конечного пункта назначения он так и не доехал, об этом жене пропавшего сообщили знакомые. Известно, что Роландс был высажен из курьерской машины на полпути.

Последний раз общался с супругой 10 января. 11 января в 11:07 последний раз был в сети WhatsApp, но ни друзьям, ни семье ничего не писал.

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