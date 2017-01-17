Вике-Фрейберга: «Неужели нужно вернуться на чужбину, где никто не позавидует из-за могилы?»

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга огорчена ажиотажем из-за полученного ею места захоронения на Первом Лесном кладбище, пишет она в фейсбуке. «Неужели нужно вернуться на чужбину, где никому и в голову не придет позавидовать человеку из-за его могилы?» - риторически спрашивает она.

В своем сообщении экс-президент вспоминает, что в 1938 году тело ее отца было завернуто в флаг Латвии и погружено в Атлантический океан. Вспоминает она и судьбы друг родственников - брата матери Андрея, который погиб в бомбежке, сестру Марите, которая умерла в Мекленбурге, сына, который родился в 1966 году, умер и похоронен в Монреале.

«Мы уже оформили документы, чтобы перевезти урну с его прахом в Латвию, поэтому своевременно начали поиск места для семейного захоронения»,

- пишет Вике-Фрейберга.

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«Как теперь нам упокоить сына в могиле, оскверненной ненавистью, завистью и гневом собственного народа и даже обвинениями в преступлениях? И как быть нам самим?», - спрашивает она.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) рассмотрит прозвучавшую в СМИ информацию о том, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга через посредников получила место для захоронения на Первом Лесном кладбище.

БПБК примет решение о необходимости проверки с учетом того, что Вике-Фрейберга уже не является государственным должностным лицом, сказала агентству ЛЕТА представитель бюро Лаура Душа.

Как сообщила на прошлой неделе газета «Diena»,

Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге,

недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором Лесных кладбищах могилу «со стороны» невозможно получить. Как пояснил главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилья Кришс Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым.

Несмотря на такую ситуацию, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом Лесном кладбище. Однако как это произошло, ни экс-президент, ни другие вовлеченные лица изданию рассказать не пожелали.

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