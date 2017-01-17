Зараженных свиней будут сжигать и под Саласпилсом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Правительство сегодня решило объявить чрезвычайное положение в затронутом африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском крае и в Адажском крае, где при необходимости планируется сжигать туши свиней, а также в Саласпилсском крае, где находится вторая ферма затронутого АЧС предприятия.

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Чрезвычайное положение объявлено до 17 апреля 2017 года.

Ответственной за координирование действий во время чрезвычайной ситуации назначена Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

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Государственной полиции поручено по запросу ПВС создать контрольные посты и обеспечить дежурство на дорогах, пересекающих указанные территории, а также обеспечить выполнение указаний должностных лиц ПВС и мер по борьбе с АЧС.

Государственной пожарно-спасательной службе поручено обеспечить надзор и поддержку в случае сжигания туш свиней.

Самоуправлениям указанных краев поручено выделить место для сжигания продуктов животного происхождения и привлечь технику и другие ресурсы для сжигания забитых и павших от АЧС животных.

Фактические расходы на меры по борьбе с АЧС будут покрыты из средств госбюджета на непредвиденные расходы.

Как сообщалось, 14 января ПВС констатировала первую в этом году вспышку АЧС среди свиней на крупной ферме «Рукас» в Кримулдской волости, где содержались 5023 животных.

Вокруг фермы установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.

На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта.

Гендиректор ПВС Марис Балодис сообщил, что это крупнейшее в Латвии хозяйство, пострадавшее от АЧС. «Если говорить об АЧС, то это самый большой кризис, какой был в Латвии», - сказал Балодис, добавив, что до сих пор болезнь не затрагивала коммерческих хозяйств - ранее ее обнаруживали на маленьких фермах и в приусадебных хозяйствах.

Свиноводческим комплексом управляет ООО «Ancers», которое создано на базе научно-исследовательского хозяйства «Кримулда». Предприятие содержит две фермы - в Кримулдской волости и Саласпилсе, общая численность поголовья свиней составляет 8500 животных.

В предыдущий раз АЧС среди свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных.

В целом за прошлый год АЧС была выявлена на трех фермах, в целом пришлось ликвидировать 311 свиней.

АЧС продолжает распространяться и в популяции кабанов. В этом году вирус был найден у 43 погибших кабанов, а в прошлом году болезнь поразила 1146 животных.

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