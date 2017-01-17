77% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию до 61 года

77% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию до достижения 61-летнего возраста, показал опрос, проведенный «Swedbank».

34% экономически активных жителей охотно вышли бы на пенсию уже в возрасте 50-55 лет, 8% - раньше 50 лет, 12% - в возрасте 62-65 лет, 2% - в возрасте 66-70 лет, еще 2% - после 70 лет. 7% опрошенных не думали над тем, когда они хотели бы выйти на пенсию.

Выйти на пенсию пораньше хотели бы респонденты предпенсионного возраста, работать до 65 лет - молодые респонденты в возрасте до 29 лет и респонденты с более высокими доходами.

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С 2014 года пенсионный возраст в Латвии повышается с 62 лет на три месяца в год, пока в 2025 году не достигнет 65 лет.

Опрос показал, что в отношении желаемого размера пенсии требования респондентов растут: если в 2011 году он составлял в среднем 842 евро, то в 2016 - 885 евро в месяц. Мужчины хотели бы получать пенсию в размере в среднем 1043 евро, респонденты в возрасте 30-39 лет - 992 евро, рижане - 968 евро в месяц.

56% опрошенных не делают никаких накоплений для своей будущей пенсии и только 31% интересуются, на какую пенсию они могут рассчитывать с учетом своих нынешних социальных взносов. 71% респондентов связывают свое финансовое обеспечение в старости в основном с государственной пенсией по возрасту.

В составленном немецкой страховой компанией «Allianz» «Индексе долгосрочности пенсий 2016» («2016 Pension Sustainability Index») латвийская пенсионная система занимает седьмое место в мире.

Между тем жители Латвии оценивают ее скептически - всего на 5 баллов по 10-балльной шкале.

Сейчас средний размер пенсии по возрасту в Латвии составляет 292 евро.

В ходе проведенного в январе 2016 года опроса в сотрудничестве с «Snapshots» было опрошено 792 жителя Латвии в возрасте 18-62 лет.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированных пенсий) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.