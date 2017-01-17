Минздрав предлагает лечить рак гомеопатией

Работа в Онкологическом центре
 

Работа в Онкологическом центре. Фото: Lita Krone / LETA

Онкологи недовольны разработанным Министерством здравоохранения проектом плана по улучшению услуг здравоохранения в сфере онкологии на 2017-2020 гг.

Как заявила сегодня на заседании парламентской подкомиссии по социальным и трудовым делам руководитель Латвийской ассоциации онкологов-химиотерапевтов Гунта Пуркалне, в целом план представляет собой очерк на тему онкологии. Она признала, что пункты плана, начиная с профилактики и заканчивая паллиативной помощью, важны, но больше нужно думать об уже заболевших людях.

Пуркалне отметила, что ранее много говорилось о необходимости упорядочить хирургическое лечение в сфере онкологии, но в плане этого нет. Что касается лучевой терапии, то в плане говорится о пересмотре существующей аппаратуры до 2020 года, тогда как новое оборудование больнице Страдиньша требуется уже сейчас.

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Также в плане улучшения ситуации в онкологии мало говорится о системной терапии рака из-за недостаточного финансирования, сказала руководитель ассоциации.

Она также выразила возмущение тем, что в столь серьезный документ Минздрав включил пункт о возможностях применения гомеопатического лечения. По словам Пуркалне, в таком случае нужно было «добавить еще и астролога». Заместитель государственного секретаря Минздрава Эгита Поле на это возразила, что такое предложение прозвучало в ходе общественного обсуждения плана, поэтому было в него включено.

Представители организаций онкологических больных положительно оценили сам факт разработки плана, но также отметили, что

больше внимания в нем нужно уделить лечению пациентов, которым помощь нужна уже сейчас.

Руководитель общества больных раком груди Ирина Янума сказала, что так называемый зеленый коридор, который позволяет обнаружить болезнь раньше, в настоящее время ничего не даст, потому что сам онкологический план реально начнет действовать только в 2018 году.

Поле согласилась с тем, что пациентам лечение требуется уже в настоящее время, но указала, что параллельно нужно работать и над тем, чтобы в будущем заболевание выявлялось раньше.

Председатель подкомиссии Ромуальд Ражукс в заключении заседания отметил, что,

хуже или лучше, но этот план является реформой онкологической отрасли. Кроме того, в план еще можно вносить изменения, напомнил он.

В этом году на мероприятия по реализации плана предусмотрено 418,7 тыс. евро, в 2018 году - 11,15 млн евро, а в 2019 году - 11,13 млн евро, однако для полной реализации всех предусмотренных мер в этом году дополнительно потребуются 9,5 млн евро, в 2018 году - 41,8 млн евро, в 2019 году - 35,2 млн евро.

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