Латвийцы не верят в пенсионную систему, но хотят получать 900 евро в месяц

Жители Латвии оценивают пенсионную систему государства как посредственную, но в старости все же надеются в основном на один источник дохода - государственную пенсию, при этом хотят, чтобы она была достаточно большой - почти 900 евро в месяц, пишет NRA.

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Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного «Swedbank».

Пенсионная система Латвии признана седьмой самой устойчивой в мире, и по этому показателю страна опережает Эстонию и Литву. При оценке системы принимаются во внимание такие показатели, как демографическая ситуация, финансовое положение государства и сама пенсионная система как таковая, например, возраст выхода на пенсию и размер пенсионных платежей в отношении к ВВП.

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Наилучшие показатели у Латвии в сфере финансового положения страны, как бы парадоксально это не казалось, а именно, у Латвии по сравнению с другими странами невелик совокупный государственный долг, а существующие и предполагаемые расходы на пенсии в процентном отношении к ВВП достаточно низки.

Однако данные о выплачиваемых пенсиях показывают другую картину:

большинство пенсионеров (70%) получают пенсии до 300 евро,

а 12% - до 200 евро, поэтому, какой бы устойчивой ни была пенсионная система, она обеспечивает себя в долгосрочной перспективе именно потому, что выплачиваются небольшие пенсии.

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0 Рассчитываю только на свои личные сбережения 0% Я не такой наивный 6% В лучшем случае дадут пособие по старости 100 евро 40% Конечно, я всю жизнь работал и платил налоги 53% Зарабатываю пенсию за рубежом, она точно будет 0% Мне пенсия не нужна, проживу без нее 1% Проголосовали 32

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