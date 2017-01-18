Латвийцы не верят в пенсионную систему, но хотят получать 900 евро в месяц

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Жители Латвии оценивают пенсионную систему государства как посредственную, но в старости все же надеются в основном на один источник дохода - государственную пенсию, при этом хотят, чтобы она была достаточно большой - почти 900 евро в месяц, пишет NRA.

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Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного «Swedbank».

Пенсионная система Латвии признана седьмой самой устойчивой в мире, и по этому показателю страна опережает Эстонию и Литву. При оценке системы принимаются во внимание такие показатели, как демографическая ситуация, финансовое положение государства и сама пенсионная система как таковая, например, возраст выхода на пенсию и размер пенсионных платежей в отношении к ВВП.

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Наилучшие показатели у Латвии в сфере финансового положения страны, как бы парадоксально это не казалось, а именно, у Латвии по сравнению с другими странами невелик совокупный государственный долг, а существующие и предполагаемые расходы на пенсии в процентном отношении к ВВП достаточно низки.

Однако данные о выплачиваемых пенсиях показывают другую картину:

большинство пенсионеров (70%) получают пенсии до 300 евро,

а 12% - до 200 евро, поэтому, какой бы устойчивой ни была пенсионная система, она обеспечивает себя в долгосрочной перспективе именно потому, что выплачиваются небольшие пенсии.

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