Рунгайнис: смиритесь уже - пенсий не будет. И завозных дикарей тоже!

 

Фото: LETA

«Тот факт, что наши родители получают хоть какую-то пенсию - это наша плата за свободу, которую они нам подарили, - так комментирует будущее нашей пенсионной системы и намерение ввести в ЕС базовый доход инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис. - Нам же, тем более молодому поколению, не на что рассчитывать в будущем. Нам либо придется работать до смерти, либо жить на те деньги, которые нам удалось накопить самим».

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Идея ввести в странах ЕС безусловный базовый доход, когда каждый человек получает деньги вне зависимости от того, работает он или нет, - это абсолютно глупо и бесперспективно, - считает Рунгайнис.

«Я сразу вижу тех, кто захочет его получать регулярно, но не вижу тех, кто будет платить за все это, - говорит он. -

Это даже не коммунизм, а полный идиотизм.

Как там было во времена СССР? От каждого по способностям, каждому - по потребностям. И у Европы тоже не выйдет ввести этот доход. В целом экспериментировать с базовым доходом могут только те страны, в которых достаточно монолитные христианские ценности и ровная национальная структура, а также те, кто в принципе может себе это позволить. Это как в Америке, которая раздает огромные социальные пособия, и раздача денег стоит еще дороже, чем сами пособия. В какой-то момент возникает мысль о том, чтобы упразднить эту огромную администрацию, заменив ее простой раздачей денег всем подряд. Но это не наш случай!».

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Дискуссии о базовом доходе в Латвии или другой постсоветской стране бессмысленны,

- считает эксперт.

«У нас пенсионная система под вопросом, о каком базовом доходе идет речь! - говорит Рунгайнис. - Давайте честно сегодня скажем людям, что пенсий у них не будет. Сейчас мы платим налоги, и сегодняшние пенсионеры еще что-то имеют в виде пенсий. В принципе это наша цена за свободу. Наши родители родились и прожили большую часть своей жизни в другой стране. Честно говоря, прожили они эту жизнь «в заднице«. Хотели хоть на пенсии отдохнуть, но все накрылось медным тазом.

Мы сейчас платим нашим родителям за свободу и баррикады. Но нам самим придется работать до смерти.

Потому что против статистики нет никаких других аргументов - тех, кто выйдет на рынок труда через 15-20 лет, будет настолько меньше, что они просто не смогут обеспечить нашу старость. И надеяться на то, что мы запустим сюда дикарей и они оплатят нашу старость - эта теория рассчитана на идиотов».

По мнению Рунгайниса,

выход из ситуации простой: рожать детей, и чем больше, тем лучше. Откладывать на старость самим, хотя бы понемногу.

Покупать недвижимость или другие активы, которые можно реализовать в пенсионном возрасте. «Надеяться только на себя, а не верить сказкам!», - заключает он.

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