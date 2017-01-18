Примерно 1000 солдат НАТО прибудут в Латвию до июня

 

Фото: Gatis Dieziņš, RJC

 

Руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией сегодня за закрытыми дверями заслушали доклад Калниньша о готовности Латвии принять этот батальон.

Еще до июня в Латвию прибудут небольшие подразделения, которые нужны для того, чтобы обеспечить прибытие всего батальона. Эти подразделения ожидаются в конце зимы или весной.

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Предусмотрено, что

батальон будет размещаться в основном на Адажской базе, хотя это не означает, что жители Латвии не увидят натовских солдат, потому что они будут участвовать в учениях в разных регионах страны.

Первые учения уже запланированы, и они пройдут в Адажи.

«В этом и состоит цель, чтобы люди видели, как обеспечивается защита Латвийского государства, и мы могли бы в условиях многонациональной среды обучать свои вооруженные силы и иностранных солдат», - сказал Калниньш.

Точная численность батальона, распределение военнослужащих по странам и виды техники будут названы после конференции участвующих стран, которая пройдет в Канаде в конце января.

«Польша, Италия и Канада прибудут с тяжелой бронетехникой, танками и бронемашинами. Они сами об этом сообщат»,

- сказал Калниньш.

Позже станет известно, через какое время произойдет ротация состава. За длительность пребывания своих солдат в Латвии отвечает каждая страна. По крайней мере три года контингентом будет руководить Канада.

Военнослужащие НАТО могут участвовать в Латвии в спортивных мероприятиях и использовать услуги турфирм для знакомства со страной.

Они могут принимать в Латвии членов семей, которые будут жить в квартирах или гостиницах. «Сами солдаты, конечно, будут жить в казармах в Адажи, строительство которых будет завершено до конца года», - рассказал Калниньш.

Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются. В целом в ближайшие годы на нее планируется потратить примерно 50 млн евро.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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