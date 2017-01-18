Американский солдат НАТО Иван Иващенко в Латвии: «Я получаю удовольствие от того, что делаю»

 

Фото: Jānis Škapars / TVNET

Виктория Пушкеле


Лейтенант 2 батальона 173-й воздушно-десантной бригады США с русским именем Иван и украинской фамилией Иващенко, принимавший участие в благотворительном проекте в школе-интернате в Берзупе, где учатся дети с расстройствами душевного развития, рассказал Русскому TVNET о некоторых подробностях нахождения военных в Латвии, поделился наблюдениями о схожести латвийцев и американцев, и рассказал о впечатлениях от пребывания в нашей стране.

Как сообщал Русский TVNET, 16 и 17 января солдаты США приняли участие в благотворительном проекте в школе-интернате в Берзупе, где учатся дети с расстройствами духовного развития. Пятьдесят американских солдат из 173-й воздушно-десантной бригады США, которые дислоцированы в Адажи, и сотрудники Посольства США в Риге два дня заготавливали дрова для интерната, встретились с детьми и приняли участие в совместных играх и спортивных мероприятиях.

Русский TVNET также поучаствовал в мероприятии. Нас встретили румяные американские военные, которые добровольно вызвались помогать в заготовке дров.

Данный проект не первый, и, по словам, представителей посольства США и самих военных, - далеко не последний.

Любопытно и то, что предыдущие мероприятия (а их было около 30) редко освещались в прессе. В этот раз на мероприятии также присутствовали лишь несколько представителей латвийских СМИ, что заставляет полагать, что подобные мероприятия - не «показательные выступления» и игра на камеру, а желание помочь детям, которые действительно в этом нуждаются.

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Фото: TVNET

Нил Студентс, солдат студенческого батальона Земессардзе и сотрудник посольства США, рассказал Русскому TVNET, что многие военные, вернувшись в США, вспоминают подобные благотворительные мероприятия как одни из лучших дней, проведённых в Латвии. У солдат была возможность увидеть латвийские деревни и городки, пообщаться с местными, пообедать в школьной столовой, отвлечься от служебных обязанностей, которые в какой-то степени являются рутиной. Тем не менее,

для многих основной причиной участия является возможность помочь детям и, находясь в Латвии, сделать доброе дело.

«Мы периодически реализовываем проекты, направленные на улучшение жилищных условий в различных заведениях. Например, недавно в одной школе мы занимались отделочными работами, красили двери. За последнее 3 года это уже тридцатый наш успешно реализованный проект. 173 бригада будет здесь до конца февраля, в начале марта прибудут другие солдаты, и мы снова, уже с другими служащими, будем помогать тому, кто обращается к нам или тем, кого мы находим сами.

Это благотворительность, здесь не идёт речь о каком-либо финансировании, самое главное в таких проектах – человеческие ресурсы.

Никто за это не получает какой-либо доплаты, все держится на энтузиазме. Конечно, мне сегодня посольство платит зарплату, но отнюдь не за заготовку дров. Никакой финансовой выгоды не получают и военные – большая часть наслаждается возможностью выехать из Адажи, из Риги, сделать доброе дело», - добавил Студентс.

Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе

Фото: Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе0

Свой комментарий журналистам дала и посол США в Латвии Нэнси Байкофф Петтит:

Фото: TVNET

«Я посетила эту школу впервые два месяца назад. Сегодня моя третья поездка в Добеле. Я поговорила с директором, она рассказала о проблемах и нуждах. Посольство США совместно с военными и латвийскими волонтерами решили помочь заготовить дрова для интерната, где живут дети с особыми потребностями.

Это хороший урок для солдат, которые могут познакомиться с латвийцами, и, я думаю, это лишь один пример из того, что могут сделать две страны, сотрудничая друг с другом».

Посол США в Латвии посетила школу-интернат в Берзупе

Фото: Посол США в Латвии посетила школу-интернат в Берзупе0

О том, что приезд военных и представителей посольства - настоящее событие, свидетельствовала непосредственная детская реакция. Можно было наблюдать, как воспитанники интерната толпились неподалеку от места заготовки дров, наблюдая за работой американских солдат, как они волновались, ожидая в коридоре своего номера, и как старались, выступая перед присутствующими.

Русский TVNET воспользовался возможностью поговорить с лейтенантом 2 батальона 173-й воздушно-десантной бригады США с русским именем Иван и украинской фамилией Иващенко. У Ивана украинские корни, много лет назад его мать эмигрировала в США, где в настоящее время живёт с отчимом лейтенанта.

Американские военные, находящиеся в Латвии, не могут высказываться о международной политической ситуации или углубляться в подробности своей миссии в Латвии, комментировать стратегию НАТО,

поэтому мы пообщались с лейтенантом на нейтральные темы — о снеге и погоде, впечатлениях о Латвии, личной жизни и межнациональных отличиях на бытовом уровне.

Фото: TVNET

«Я много слышал о Латвии до того, как приехал сюда в середине сентября. Например, о том, что здесь очень развит сектор информационных технологий. Это мой первый визит в вашу страну. На самом деле, меня многое здесь удивило — больше всего то, что в Риге практически все говорят на английском. Их уровень владения языком впечатляет. Думаю, я хотел бы вновь побывать в Латвии после того, как вернусь в США», - начинает свой рассказ американец Иван.

- Есть ли у тебя семья?

- Я холост, но у меня есть семья, которая состоит из мамы и отчима, которые живут в США, а ещё есть родственники, которые живут в Украине. Находясь на службе здесь, в Латвии, я скучаю по родным.

- Почему ты решил стать военным?

- Я гражданин США, и я решил вступить в ряды армии для того, чтобы таким образом отблагодарить страну за те возможности, которые она мне предоставила.

- Что самое сложное для тебя в военной службе?

- Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Это «заряжает» меня каждый день. Да, иногда это тяжело, но это приносит мне «сатисфакцию».

- Где ты живёшь в США?

- Я из города Сиэтл штата Вашингтон. Мы находимся близко к океану, поэтому такого количества снега как здесь у нас обычно не бывает. Преимущественно идёт дождь, много дождя… Ещё я какое-то время жил в Нью-Йорке и в штате Джорджия. Латвийская погода меня радует — мне нравится, что сейчас холодно!

- Сколько времени один солдат проводит в Латвии?

- Мы находимся здесь по принципу ротации. Один солдат проводит в Латвии в среднем от шести до девяти месяцев. Те ребята, которые принимают участие в мероприятии, приехали в Латвию в середине сентября. Мы пробудем в Латвии ещё около месяца.

- Учите ли вы латышский язык?

- Я считаю, что знать хотя бы несколько слов на языке страны, в которой ты находишься, чрезвычайно важно. Я не могу похвастаться отличным знанием языка, но я выучил такие слова как «Labrīt», «Labdien», «Labvakar», «Uz redzēšanos», «Paldies», «Ļoti labi». Пытаюсь использовать их по ситуации, настолько часто, насколько это возможно.

- Много ли у вас свободного времени здесь, в Латвии?

- Не так много. Мы сюда приехали с миссией, мы много работаем. Свободное время, которое у нас остается, мы также пытаемся тратить с пользой — например, как сегодня, занимаемся волонтерством, общаемся с местными, ну и, конечно, едем в столицу, знакомимся с местной культурой.

- А что нравится в Риге?

- Нам очень нравится местная кухня. У каждого солдата свои вкусы и предпочтения, поэтому, когда мы гуляем по Риге, мы стараемся угодить каждому. Например, нам очень понравилось посещение рижских музеев. Особенно - Военного музея и музея оккупации. Но больше всего в Латвии мне нравятся люди, я очень рад, что у меня есть возможность работать и общаться с латвийцами.

- И какие они, на твой взгляд?

- По моему личному опыту, латвийцы очень приветливы и открыты. У меня не было каких-либо негативных ситуаций, где бы я ни находился — в Адажи, в Риге, в Латгалии.

- А чем, по-твоему, латвийцы отличаются от американцев?

- Если честно, я не думаю, что между нами огромная пропасть или какие-то значительные отличия. Как географически, например, в Латгале также как и у нас, например, в штате Массачусетс, очень много озёр. Я думаю, точно также и с ментальностью. Во всяком случае, я не нашел значительных отличий.

Лейтенант торопился продолжить заготовку дров и, немного смущаясь, отшутился от более личных вопросов, не рассказав, например, нравятся ли ему латвийские девушки, и чего ему не хватает во время службы вдали от родины.

Как сообщалось ранее, в Латвию до июня прибудет руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе. Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются. В целом в ближайшие годы на нее планируется потратить примерно 50 млн евро.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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