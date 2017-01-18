Муниципальным полицейским увеличили зарплату

Бюджет Рижской муниципальной полиции (РМП) на 2017 год увеличен примерно на миллион евро, по сравнению предыдущим. Благодаря этому появилась возможность увеличить пайковые компенсации. В надежде сократить нехватку полицейских и поддержать новых сотрудников, самые большие компенсации предназначены для патрульных – в размере 98,86 евро.

С учетом, что бюджет РМП увеличен примерно на миллион евро, и на основании решения Рижской думы, начальник РМП Юрис Лукасс распорядился с 1 января 2017 года увеличить пайковые компенсации. Поэтому с 1 февраля, когда полицейские получат зарплату за январь, то их ежемесячные доходы увеличатся вплоть до 18%.

Ранее пайковая компенсация для всех аттестованных сотрудников РМП составляла 71,14 евро, сейчас патрульные и спасатели получат 170 евро.

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Меньший прирост коснется инспекторов, инспекторов-спасателей и старших инспекторов, которые впредь будут получать компенсацию в размере 150 евро.

Главные инспекторы и главные специалисты получат 100 евро, компенсации для остальных работников останутся на прежнем уровне.

Таким образом, на чьи плечи ложится основная работа, будут получать больше. Зарплаты руководства и начальства среднего уровня останутся неизменными. «В прошлом году существенно сократилось число полицейских, и повышением зарплат мы надеемся восполнить нехватку кадров», - указывает глава РМП Юрис Лукасс.

На данный момент в рядах РМП не хватает более 80 сотрудников, что является более чем десятой частью о состава, который выполняет основную работаю Полицейским может стать любой, главное иметь хорошую физподготовку, как минимум среднее образование и желание служить закону. Новых работников обучают в течение трех месяцев, и в это время платят основную зарплату.

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