 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг в Латвии ожидается пасмурная погода, возможен туман. Как ночью, так и днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, начнется оттепель.

Дороги местами могут обледенеть. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха постепенно повысится, достигнув отметки в -1..+4 градуса.

Реклама

В Риге ожидается туманная погода с небольшими осадками - главным образом в виде моросящего дождя. Дорогие обледенеют. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +2..+3 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью

Первый «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане Hi-Tech

Первый «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигаререты Hi-Tech

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигаререты

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести Wo&Men

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести

Горячо! Телеведущая Майя Силова поразила откровенным снимком Showbiz

Горячо! Телеведущая Майя Силова поразила откровенным снимком

Погода

TVNET спрашивает

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 