В четверг в Латвии ожидается пасмурная погода, возможен туман. Как ночью, так и днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, начнется оттепель.
Дороги местами могут обледенеть. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха постепенно повысится, достигнув отметки в -1..+4 градуса.
В Риге ожидается туманная погода с небольшими осадками - главным образом в виде моросящего дождя. Дорогие обледенеют. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +2..+3 градусов.