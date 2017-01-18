Полицейские доставили в гостиницу заблудившегося туриста

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В среду утром сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию от коллег из центра видеонаблюдения о том, что на площади Ливов находится мужчина и, судя по всему, ему требуется помощь.

Прибывшие на место полицейские встретили англоговорящего мужчину, который объяснил, что после отдыха в Старой Риге не может найти дорогу до гостиницы.

Проверка личных данных показала, что мужчина является гражданином Дании. Полицейские выяснили название гостиницы и доставили его к месту проживания, где администратор подтвердил, что турист их постоялец.

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