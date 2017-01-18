Шадурскиса в отставку: педагоги получают анонимные письма

Карлис Шадурскис
 

Карлис Шадурскис. Фото: Zilgma Kukle / LETA

На этой неделе ряд работников образования и отраслевых организаций несколько раз получили по электронной почте анонимное письмо, авторы которого призывают педагогов активнее критиковать систему образования и работу Министерства образования и науки (МОН) и высказывают идею собрать подписи за отставку министра образования Карлиса Шадурскиса.

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В качестве авторов письма указаны «лиепайские представители отрасли образования». Они утверждают, что письмо - инициатива лиепайских педагогов, однако не указывают никаких контактов и конкретных авторов письма.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага сказала агентству ЛЕТА, что ей неизвестно, кто автор этого письма, и подтвердила, что члены ЛПРОН тоже его получили.

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Руководитель Лиепайской городской организации ЛПРОН Симона Петровица сказала агентству ЛЕТА, что письмо, подписанное «лиепайскими представителями отрасли образования» для нее, как и для всех в Лиепае, стало большим сюрпризом.

В письме обобщены последние актуальные вопросы в сфере образования, вызвавшие дискуссии в публичном пространстве. Его авторы утверждают, что «нынешняя система образования абсолютно никого не устраивает - ни учителей, ни преподавателей вузов, ни представляющие интересы педагогов профсоюзы, ни школьников и студентов и их родителей».

Авторы письма утверждают, что МОН не хочет обсуждать жизненно важные для общества вопросы, а Шадурскис подрывает престиж образования, и отрасль находится в неведении о будущем образования.

«Ни один из планов улучшить систему образования не доведен до конца и не дает желаемых улучшений, в результате чего страдают и педагоги, и школьники, и общество в целом»,

указано в письме. В нем выражено также недовольство стилем общения Шадурскиса, который «больше направлен на авторитаризм и меньше - на диалог с работниками образования и социальными партнерами».

Не удовлетворяет авторов письма и "неясная ситуация вокруг "поправок о лояльности педагогов". Его авторы выражают возмущение намерением МОН присоединить Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО) к Латвийскому университету (ЛУ).

«Недостатков в системе образования и в работе МОН много», - резюмируют авторы письма, обещая начать сбор подписей за отставку Шадурскиса.

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