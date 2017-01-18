Гастарбайтерам облегчат въезд в Латвию и сделают зарплату выше средней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией поддержала в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, предусматривающие в том числе облегчение условий въезда для высококвалифицированных специалистов и работников дефицитных профессий.

Кабинету министров поручено разработать список профессий, по которым предполагается существенная нехватка рабочей силы. Зарплата таких работников должна соответствовать средней месячной зарплате в Латвии в прошлом году с применением коэффициента 1,2.

Предусмотрена возможность для лиц, получающих вид на жительство в ЕС, сократить срок рассмотрения документов до 10 рабочих дней.

Также вид на жительство будет предоставляться, если человек не имеет соответствующего высшего образования, но пять лет проработал в конкретной сфере.

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Иностранец, который хочет быть в Латвии сезонным работником, будет получать долгосрочную визу на срок до шести месяцев в год. Если он хочет продолжать работу, новую долгосрочную визу можно заказать, не выезжая из Латвии.

Иностранец может просить визу и на срок до трех лет, если в Латвии он намерен развивать инновационный продукт. Эти дополнения связаны с новым законом о поддержке стартапов.

Поправки должны еще получить поддержку Сейма.

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