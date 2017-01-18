Аустрис, которому пересадили печень, снова едет в больницу Тарту

 

Фото: Скриншот видео

Аустрис Аугустс, которому 1 декабря прошлого года в Тарту пересадили печень, в понедельник снова поехал в больницу. Об этом парень сообщил в очередном видеопослании, с помощью которых он и ранее сообщал о своей болезни и процессе реабилитации.

«Я отправляюсь в Эстонию не потому, что мне стало плохо или что-то болит. Нет, это запланированные процедуры и проверки. Я посещу хирурга, сдам анализы, сделаю сонографию, и тогда врачи скажут, нужны ли другие медикаменты, или же нужно продолжать использовать старые».

Парень признает, что чувствует себя хорошо, у него ничего не болит. «Чувствую себя как нормальный человек», - говорит он.

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Больше смотри в видеосообщении Аустриса!

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