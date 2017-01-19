Температура воздуха поднялась выше нуля градусов

 

Фото: TASS/LETA

Утром в четверг в Латвии облачно, местами идет небольшой дождь и ледяной дождь, на востоке страны - снег.

Температура воздуха составляет от -2..-3 градусов в Латгале до +3..+4 градусов на побережье Курземе. Дует умеренный юго-западный ветер с порывами до 6-12 метров в секунду.

В Риге также облачно, временами моросит дождь. Температура воздуха составляет +2 градуса, дует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Реклама

Максимальная температура воздуха днем составит от -3 градусов в Латгале до +3 градусов на западном побережье Курземе.



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Вода может способствовать развитию умственных способностей Hi-Tech

Вода может способствовать развитию умственных способностей

#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе звезды Showbiz

#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе звезды

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести Wo&Men

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин Wo&Men

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью

Погода

TVNET спрашивает

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 