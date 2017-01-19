Температура воздуха поднялась выше нуля градусов

Утром в четверг в Латвии облачно, местами идет небольшой дождь и ледяной дождь, на востоке страны - снег.

Температура воздуха составляет от -2..-3 градусов в Латгале до +3..+4 градусов на побережье Курземе. Дует умеренный юго-западный ветер с порывами до 6-12 метров в секунду.

В Риге также облачно, временами моросит дождь. Температура воздуха составляет +2 градуса, дует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

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Максимальная температура воздуха днем составит от -3 градусов в Латгале до +3 градусов на западном побережье Курземе.