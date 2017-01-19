Сегодня утром в восточной части Латвии и в Земгале на дорогах образуется гололед, из-за моросящего дождя улицы скользкие и в Риге.

По информации ГАО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ), в Латгале передвижение осложнено по всем главным дорогам в радиусе 30-80 км от Резекне и Даугавпилса. Условия езды сложные на участках Даугавпилсского шоссе и дороге Тинуди-Кокнесе, а также на Видземском шоссе от Виреши до Вецлайцене.

Гололед образуется на Баускском шоссе от Иецавы до Гренцтале.

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Дороги посыпаются противоскользящими материалами, задействовано 139 единиц техники ЛВЦ.

В Риге льдом покрыты не только проезжие части, но и тротуары, местами лед почти не виден.

Сегодня в Латвии будет пасмурно, временам дождь.

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