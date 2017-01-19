Со здания Национальной оперы падают кирпичи и штукатурка

Со здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) падают куски кирпичей и штукатурки, но должностных лиц это не интересует, пишет в фейсбуке директор ЛНОБ Зигмар Лиепиньш.

Опасное место сфотографировано и затянуто зеленой сеткой.

«Вид жуткий, - пишет в фейсбуке директор оперы. - Скоро наш Белый дом станет Зеленым домом, затянутым в камуфляж».

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Фото отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) в лице мэра Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса.

«До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться», - отмечает Лиепиньш. Он напоминает о том, что Минкульт официально называет восстановленные исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. «Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей», - пишет Лиепиньш.