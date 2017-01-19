Глава НВС: вернуть военную подготовку в старшие классы школы!

Леонид Калниньш
 

Леонид Калниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

По мнению недавно утвержденного командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Леонида Калниньша, нужно восстановить военную подготовку в старших классах средней школы.

В интервью журналу «Ir» он заявил, что мотивировать следовало бы и студентов, введя военную подготовку в углубленном виде, потому что тогда выпускники вузов могут сразу стать офицерами. Та часть общества, которая не хочет военной карьеры, могла бы стать земессаргами с основными навыками, считает Калниньш.

Он уверен, что без широкого вовлечения общества нельзя поднять систему обороны на должный уровень.

При этом к восстановлению обязательной военной службы Калниньш уже выразил отрицательное отношение.

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По мнению командующего, армия должна активнее использовать сотрудничество с самоуправлениями, интегрируя их в систему обороны, что обеспечило бы реагирование на кризисы и функции поддержки.

Калниньш хочет, чтобы латвийское общество не опасалось России и угрожающих высказываний разных «якобы экспертов», которые регулярно появляются в СМИ.


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