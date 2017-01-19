Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС

Сейм поддержал сегодня введение чрезвычайной ситуации в затронутом африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском крае, в Адажском крае, где в случае необходимости будут сжигаться трупы убитыхъ животных, и в Саласпилсском крае, где находится второе хозяйство, где обнаружена АЧС.
- За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро 16 января 2017 г.
- Из-за АЧС кримулдская ферма потерпит миллионные убытки 16 января 2017 г.
Чрезвычайная ситуация объявлена до 17 апреля 2017 года.
Ответственным за координацию действий органом в период вспышки АЧС является Продовольственно-ветеринарная служба.