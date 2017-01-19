Сейм единогласно утвердил Круминю госконтролером на второй срок

Элита Круминя
 

Элита Круминя. Фото: Zane Bitere/LETA

Сейм сегодня единогласно утвердил Элиту Круминю в должности госконтролера на второй срок полномочий.

Круминя была единственным кандидатом на этот пост. Ее кандидатуру заявили семь членов комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии и оппозиционное Латвийское объединение регионов.

Круминя сказала агентству ЛETA, что среди приоритетов Госконтроля и в дальнейшем будет ревизия целесообразности и оценка ответственности. Это означает необходимость понять, почему совершено то или иное нарушение. В поле зрения Госконтроля будет также много других вопросов, активное международное сотрудничество, информирование общества об улучшениях, произошедших после ревизий.

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Кандидатуру Крумини ранее поддержали правящие партии.

Поддержку Крумине выразил также президент Латвии Раймонд Вейонис, который отметил, что госконтролер должна продолжать начатую работу.

Срок полномочий Крумини истекает 23 января.

Государственного контролера сроком на четыре года назначает на должность парламент, и один и тот же человек не может быть госконтролером более двух сроков подряд.

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