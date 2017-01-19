В Латвию перемещено уже почти 200 беженцев

Вчера в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыли 14 беженцев, в том числе восемь несовершеннолетних детей. Таким образом, в рамках программы перемещения ЕС в Латвию приехало уже 198 человек, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.

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В среду в Латвию прибыли три семьи из Сирии. Они находятся сейчас в центре ищущих убежища в Муцениеки.

Среди перемещенных есть представители таких профессий, как портной, предприниматель, пекарь и механик.

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Всего в рамках программы Латвия обязалась принять за два года 531 человека.

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