Социальное жилье в Юрмале: «Лучше мы с детьми будем жить в сугробе»

 

Фото: Līva Rauhvargere/LTV

Дождавшись своей очереди на выделенную самоуправлением квартиру, семья из Юрмалы пережила жестокое разочарование. Окинув взглядом здание и помещения общего пользования, глава семьи принял решение — со своими двумя детьми он здесь жить не будет, - антисанитарные условия, испражнения животных на полу и ни одного душа, чтобы помыться.

У Айгара и Наталии два ребенка: одному два, а второму девять лет. В доме в Каугури, который им предложили, в распоряжении целой семьи лишь одна комната. Остальные помещения — туалет и кухня – предназначены для общего пользования; здесь же на всех одна раковина с холодной водой.

Фото: Līva Rauhvargere/LTV

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Семья Айгара, по очевидным причинам, жить здесь отказалась - многодетные неблагополучные семьи, наркоманы, бывшие заключенные - вот такие соседи. Однако руководитель Отдела жилья Юрмальской думы Гуна Войткане уверяет, что

жилое помещение, которое было предложено семье, в соответствии с законом признано пригодным для проживания.

«В конце прошлого года помещение было отремонтировано - уложен новый ламинат, покрашены стены, приведена в порядок проводка, вставлено новое окно. Я по-прежнему предлагаю семье осмотреть это жилое помещение», - заявила она.

За то, в каком состоянии находятся помещения общего пользования, отвечают сами жители,

считает самоуправление.

Тем не менее, Айгар ждет, когда самоуправление предложит альтернативные варианты. В законе сказано, что долджны предложить как минимум три различных квартиры. Если и остальные варианты будут похожими «я лучше буду жить в сугробе», говорит Айгар. Но

если семья откажется от всех предложенных вариантов, место в очереди они потеряют.

Депутаты Сейма детально изучили информацию по данному случаю и, возможно, отпраятся «своими глазами посмотреть на ситуацию, возникшую в этом доме».

Фото: LTV

«Если окажется, что в законах есть какие-то неточности, то их нужно исправить и обсудить в соответствующей комиссии в Сейме. Со стороны комиссии Сейма по социальным и рабочим делам могу сказать, что мы углубимся в этот вопрос и поинтересуемся, как оценивают такие семьи. Знает ли социальная служба, в каких условиях живут многодетные семьи?» - заявила председатель комиссии Сейма по социальным и рабочим делам Айя Барча.

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