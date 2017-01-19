Названы новые члены Совета по электронным СМИ

Гунта Лидака
 

Гунта Лидака. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейм сегодня утвердил членами Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику.

Кандидатуру Аболиньша поддержали 67 депутатов, трое проголосовали «против», пятеро воздержались. За Бейтику проголосовал 81 депутат, трое воздержались; за Гриву - 79 депутатов при одном «против» и двух воздержавшихся; за Лидаку - 80 депутатов при двух воздержавшихся.

Ранее все четыре кандидатуры поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

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Это решение Сейма необходимо было принять, потому что 2 февраля истекает срок полномочий четырех из пяти членов НСЭСМИ.


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