Под Кримулдой на свиноферме ночью убили 5 тысяч свиней

На свиноферме «Рукас» в Кримулдском крае, где на прошлой неделе была констатирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сегодня ночью была закончена ликвидация всего поголовья свиней, сообщила агентству ЛETA представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

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Туши ликвидированных свиней сжигаются в специальных устройствах в Даугавпилсе и Лимбажи, их сжигание на Адажском полигоне, которое рассматривалось как запасной вариант, не потребуется.

Сейчас на ферме «Рукас» проводится очистка и дезинфекция техники и оборудования, уничтожение кормов для животных, очистка и подготовка к дезинфекции хлевов. ПВС продолжает эпидемиологическое расследование.

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Вокруг фермы установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.

На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта.

Как сообщалось, 14 января ПВС констатировала первую в этом году вспышку АЧС среди свиней на крупной ферме «Рукас» в Кримулдской волости, где содержались 5023 животных.

В предыдущий раз АЧС среди свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных. В целом за прошлый год АЧС была выявлена на трех фермах, в целом пришлось ликвидировать 311 свиней.

АЧС продолжает распространяться и в популяции кабанов. В этом году вирус был найден у 43 погибших кабанов, а в прошлом году болезнь поразила 1146 животных.

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