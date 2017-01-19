Крещение в Риге: люди ныряют в Даугаву

На набережной 11 ноября в Риге, напротив скульптуры Большого Кристапа сегодня был совершен чин Великого освящения вод Даугавы.

В четверг, 19 января, в Риге на набережной 11 ноября рядом со скульптурой Большого Кристапа был совершен чин Великого освящения вод Даугавы.

Чин Великого освящения воды проводится 19 января - в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

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После обряда на набережной выстроилась очередь из желающих окунуться в прорубь, причем в мероприятии участвуют люди разных возрастов.

Как отмечает корреспондент Русского TVNET с места событий, на набережной оборудованы места для переодевания, доступен горячий чай и закуски.

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