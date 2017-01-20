Блеск и нищета советской эпохи: Латвия в составе СССР

Иллюстративное фото, 1972 год. Рабочие читают газету "Правда"
 
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Что мешает России признать оккупацию Балтии?

Иллюстративное фото, 1972 год. Рабочие читают газету "Правда". Фото: Александр Макаров, LETA / РИА "Новости" /SCANPIX

Тема интервью русского TVNET c авторитетным латвийским историком Дайной Блейере - советский период в истории Латвии. Эти время еще очень близко и слишком памятно современникам, имеющим о нем собственные воспоминания и суждения, чтобы судить о нем отстраненно. Но уже выросло поколение, не заставшего великой, ужасной, прекрасной и очень наивной эпохи. Почти половину ХХ века Латвия - вернее Латвийская ССР - прожила в составе СССР. Что это было с точки зрения профессионалов?

На вопросы русского TVNET сегодня отвечает историк Дайна Блейере — доктор наук, ведущий исследователь института истории Латвии(Латвийскийуниверситет) и ассоциированный профессор кафедры политических наук европейского факультета Рижского университета им. Паула Страдиня. Профессор Блейере - автор многих научных работ и книг, посвященных советскому периоду в истории Латвии, одна из авторов фундаментальной «История Латвии. ХХ век». В 2011 - 2015 годах входила в состав латвийско-российской комиссии историков.

Не пытаясь объять необъятного, русский TVNET распросил профессора Блейере, об особенностях власти в советской Латвии, принципах формирования номенклатуры и политической элиты. Разумеется, зашел разговор и о самых спорных вопросах:

кто кого «кормил» в СССР и была ли у республик Прибалтики возможность формировать собственную экономическую политику или хотя бы противиться решениям, спущенным «сверху».

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Памятник Ленина в Риге у здания Совета Министров республики, над которым развивается флаг Латвийской ССРПамятник Ленина в Риге у здания Совета Министров республики, над которым развивается флаг Латвийской ССР. Фото: LETA/Scanpix

Итак, сегодня, читая очередное интервью проекта «Спорная история» вы узнаете в чем состояла наивность латвийской политической элиты первых лет советской власти, за что сняли постов латышских национал-коммунистов и почему время от времени нужно переписывать историю... Другие публикации проекта, посвященные истории Латвии в ХХ веке и подготовленные в 2016 году - читайте в нашей постоянной рубрике.

1
Что мешает России признать оккупацию Балтии?

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