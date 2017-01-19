Рига будет учиться у Европы интегрировать беженцев

В контексте кризиса с беженцами сейчас как никогда руководителям европейских городов необходимы прагматичные и практичные советы, как справиться с проблемами интеграции иммигрантов и развить эффективную стратегию интеграции, чтобы использовать потенциал и преимущества миграции.

У европейских городов в этом вопросе разный опыт. Чтобы обеспечить обмен опытом между городами и успешно осуществить политику интеграции в городах, которые с последствиями приема беженцев только-только столкнулись, Ассоциация крупных европейских городов EUROCITIES в рамках проекта планирует использовать методологию менторинга.

Восемь городов-менторов будут делиться опытом и достижениями в сфере интеграции, а восемь других городов, в их числе и Рига, перенимать и вводить его у себя.

Именно поэтому, на заседании Комиета по образованию, культуре и спорту 19 января депутаты поддержали выделение финансирования в размере 1,9 тыс. евро и аванса в таком же размере на реализацию проекта «Роль городов в интеграции иммигрантов и беженцев и помощь в трудоустройстве».

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Цель проекта — обеспечить результативное планирование политики интегации города и перенести опыт других городов, основываясь на принципе менторинга.

В рамках проекта планируется участие в различных семинарах, визиты в города-менторы для обмена опытом, разработка исследований и плана действий, а также участие в международной конференции.

Также планируется разработать восемь планов действия для каждого из городов, которые собираются перенимать опыт, создав четыре путеводителя по интеграции городов, восемь инфографик, иллюстрируя сотрудничество между менторами и реализаторами проекта.

Кроме того, будут сняты четыре видеоматериала о примерах хорошей практики и организована международная конференция The Integrating Cities.

Заявки на проект подготовил Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с ведущими партнерами крупных европейских городов, сетью EUROCITIES и партнерами из 15 городов Европы.

Вопрос еще должен рассмотреть Комитет городского развития Рижской думы и Комитет по финансовым и административным делам.

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