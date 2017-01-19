В Риге софинансирование на частный детсад увеличат до 197,34 евро

Рижское самоуправление планирует примерно на 24 евро до 197,34 евро увеличить софинансирование на пребывание ребенка в возрасте от полутора до 4 лет в частном детском саду, если ему не удалось обеспечить место в муниципальном детском учреждении.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, сегодня комитет по образованию, культуре и спорту согласовал изменения в обязательных правилах о размере муниципального софинансирования для посещения частных детских садов - со 173,10 евро до 197,34 евро.

Принятые в декабре прошлого года правила правительства предусматривают, что финансирование самоуправления для частных дошкольных учреждений должно быть дифференцировано для детей в возрасте от полутора до четырех лет и в возрасте обязательного обучения.

Реклама

Для детей 5-6 лет софинансирование составит до 145,90 евро в месяц, потому что оно уменьшено на размер государственной целевой дотации.

В декабре 2016 года самоуправление выплатило софинансирование для 4822 детей, в том числе 3846 детей в возрасте до 4 лет и 976 пяти-шестилетним детям.