«Городской пассаж» в Елгаве закрыт на неопределенный срок. Автовладельца в панике!

В четверг утром нам удалось связаться с руководством торгового центра «Городской пассаж». После экстренной эвакуации людей, понадобившейся в среду вечером, пока еще не известно, когда люди смогут забрать свои автомашины, оставленные на подземной стоянке т/ц. Торговый центр закрыт и огорожен лентой. Руководство поясняет, что он не откроется до полного выяснения ситуации.

«Информируем, что 18 января 2017 года в елгавском торговом центре «Городской пассаж» по ул.Дриксас,4 около 18.30 констатировано «отскакивание» половой плитки на втором этаже здания, на площади примерно около 50 кв.м. По соображениям безопасности оперативно принято решения до выяснения ситуации торговый центр закрыть.

«Городской пассаж» будет открыт только после получения заключения экспертов и разрешения ответственных компетентных учреждений»,

- говорится в сообщении руководства торгового центра «Городской пассаж».

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Тем временем в социальной сети Facebook жители, интересовавшиеся утром 19 января возможностью попасть на подземную автостоянку, пишут, что туда никого не пустили, и охранник ничего конкретно им пояснить не мог.

Люди постепенно впадают в шок, ибо неизвестно, когда они смогут забрать «запертые» автомашины.

К сожалению, эту ситуацию руководство подробнее не комментирует.

После эвакуации посетителей торгового центра в среду вечером на место происшествия явились глава Стройуправы города и строительный инспектор, чтобы провести визуальный осмотр объекта. «Управляющему зданием специалисты городского самоуправления посоветовали пригласить сертифицированного строительного инженера, который д

аст заключение о состоянии конструкций здания и дальнейшей эксплуатации объекта.

Так как общественный объект находится под надзором Государственного бюро по надзору за строительством, информация о повреждениях конструкций передана и специалистам бюро, которые провели на месте осмотр объекта и в ближайшие дни примут решение о необходимых мероприятиях относительно работы торгового центра», - поясняет Управления общественных отношений Елгавского городского самоуправления.







Aizvērt В Елгаве закрыт торговый центр «Pilsētas pasāža» LETA LETA LETA LETA







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