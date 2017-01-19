Эксперт: Требование ss.lv персонального кода у продавцов — незаконно

Ина Гуделе
 

Ина Гуделе. Фото: Evija Trifanova / LETA

Согласно поправкам к Закону о налогах и пошлинах, с 1 января этого года физические лица должны публиковать вторую часть персонального кода, если продают что-то через интернет. Подобное требование, однако, не должны выдвигать частные компании — например, такие, как сервис онлайн-объявлений ss.lv, рассказала в программе Латвийского радио 4 «Подробности» бывший министр по делам электронного управления Ина Гуделе.

По словам эксперта, портал требовал от пользователей полный персональный код и до вступления в силу нового закона. На каком основании и с какими целями — вопрос открытый.

«Собирать личные данные ss.lv начали намного раньше. Даже не знаю, для чего.

Безусловно, продавая персональные коды, может быть, можно каким-нибудь образом делать фальшивые идентичности.

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Закон же был принят для того, чтобы отслеживать участие частных лиц в процессах коммерции и определять, не стоят ли за этими частными лицами предприниматели. Но безусловно то, что наши персональные данные сейчас требуются где надо и где не надо. Это тоже факт. И поэтому очень многие коммерческие организации преувеличивают необходимость в персональных данных.

Подробную беседу с экспертом слушайте в записи передачи

Я считаю, что тому же ss.lv мои персональные данные абсолютно не нужны, если я продаю пару обуви или сумочку.

Делают ли они это сейчас фактически незаконно? Можно сказать и так»,— признала Гуделе.

В целом уровень защиты личных данных в государственных структурах экс-министр оценила достаточно высоко — по признанию Гуделе, у нее нет оснований опасаться, что из государственной базы данных может произойти утечка личной информации. Главная проблема — именно с коммерческими предприятиями. Причем, решить ее на законодательном уровне практически невозможно.

«Как они используют эти данные, для чего они их используют и действительно ли им нужен такой объем [личных] данных, который они запрашивают? [...]

Электронная среда не имеет границ. Коммерческие предприятия, которые зарегистрированы в другой стране, могут вести свободную коммерческую деятельность на территории Латвии. И мы очень часто даже не знаем, что это нелатвийское предприятие.

Как они используют наши данные? Продают ли они их?

Как они используют код моей банковской карты, если я купила корм для собаки (потому что в интернет-магазине это дешевле)? Этого мы даже не знаем. И отследить это — невозможно», — заключила экс-министр.

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