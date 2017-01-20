Экс-глава Центра госязыка обвинила политиков в русификации Латвии

Дзинтра Хирша
 

Дзинтра Хирша. Фото: Ieva Čīka / LETA

Нынешние политики шаг за шагом, спустя 25 лет после восстановления независимости Латвии делают все, чтобы поддаться русскоязычному меньшинству. Такое мнение в своей статье газеты Latvijas Avīze выразила лингвист, основатель Центра госязыка, бывший депутат Сейма Дзинтра Хирша.

При этом языковед уточнила, в 1935 году это меньшинство было историческим - тогда в Латвии проживало 8,8 % русскоязычных, а затем оно стало незаконно въехавшим - в 1986 таковых в Латвии уже было 34%.

Хирша отметила, что

множество вопросов вызывает предложение президента Латвии присваивать латвийское гражданство с рождения ребенка,

поскольку это, по мнению главы государства, будет способствовать сокращению числа неграждан.

Реклама

«Но ведь у родителей этих новорожденных детей есть право самим выбирать их гражданство, так же как есть такое право и у самих детей. Они по достижении определенного возраста могут сами выбрать себе гражданство», - считает Хирша.

Но, самое главное, по словам лингвиста, то, что

институт безгражданства поддерживает само государство, которое официально финансирует двуязычие в образовательной системе,

и «кричит о том, что может обеспечить интеграцию с нынешней моделью».

«Может быть, именно потому, ежегодно 9 мая к памятнику в Пардаугаву и к другим памятникам «оккупации» приходят все большее количество русских школьников, которые «хорошо» освоили историю Латвии? Может быть, поэтому в 2012 году 273 000 граждан проголосовали за присвоение статуса второго официального «приниженному» русскому языку, на котором в соседнем государстве говорят только 140 000 000 человек? Может быть, поэтому в русских школах растет количество учеников?», - вопрошает языковед.

Также Хирша считает, что быть нелояльным учителем сейчас стало гордостью.

В качестве примера она привела случай, когда учитель 40-й средней школы Владислав Рафальский в эфире радио Baltkom признался в своей нелояльности, однако власти никак на это не отреагировали.

Также сейчас, по мнению Хирши, стало гордостью говорить, что ты лоялен, а на самом деле демонстрировать обратное, как это, по ее словам, сделал мэр Риги Нил Ушаков, «подписавшись в ходе языкового референдума за фактическое двуязычие».

По мнению Хирши, именно из-за того, что латвийские политики пустили все на самотек, имеются случаи нападок на латышей, которые в госучреждениях не говорят по-русски. Даже подростки, которые учатся в латвийских школах, просят обслужить их на русском языке.

Хирша очень надеется, что нынешний глава Министерства образования и науки Карлис Шадурскис доведет свою реформу до конца.

Напомни, что на днях прозвучало другое мнение по этоу вопросу. Благодаря СМИ и довольно тесной коммуникации в приграничной зоне на востоке страны чувствуется влияние России, но утверждать, что Латгале русифицируется, нельзя. Об этом в интервью газете «Неаткарига» заявила глава Лудзенской краевой думы, председатель совета развития Латгальского региона планирования Алина Генделе.

Она отметила, что

«те русские люди, которые живут у нас, это наши люди», потому что они живут в Латвии на протяжении веков, из поколения в поколение.

Кроме того, даже если показатели роста латвийской экономики не очень блестящие, ситуацию на границе с латвийской стороны нельзя сравнить с той, что царит с ее другой стороны.

«Мы в гораздо лучшем положении. Думаю, что местные люди это ценят. Как бы ни было трудно, но качество жизни здесь все-таки на другом уровне», - сказала Генделе.

Еще по этой теме
Резекненский край: «Сознательной русификации у нас нет»

Резекненский край: «Сознательной русификации у нас нет»

Карните: в сфере интеграции - слишком много внимания латышскому языку и истории

Карните: в сфере интеграции - слишком много внимания латышскому языку и истории

Вейонис: латышский язык нацменьшинствам надо изучать с дошкольного возраста

Вейонис: латышский язык нацменьшинствам надо изучать с дошкольного возраста


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

Счастливы врозь: Кончаловский удивил заявлением о жизни с женой Wo&Men

Счастливы врозь: Кончаловский удивил заявлением о жизни с женой

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов Showbiz

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением Showbiz

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением

Басков кардинально похудел: стало известно, каким образом Showbiz

Басков кардинально похудел: стало известно, каким образом

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

В Латвии

Образование

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 