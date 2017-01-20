Экс-глава Центра госязыка обвинила политиков в русификации Латвии

Нынешние политики шаг за шагом, спустя 25 лет после восстановления независимости Латвии делают все, чтобы поддаться русскоязычному меньшинству. Такое мнение в своей статье газеты Latvijas Avīze выразила лингвист, основатель Центра госязыка, бывший депутат Сейма Дзинтра Хирша.

При этом языковед уточнила, в 1935 году это меньшинство было историческим - тогда в Латвии проживало 8,8 % русскоязычных, а затем оно стало незаконно въехавшим - в 1986 таковых в Латвии уже было 34%.

Хирша отметила, что

множество вопросов вызывает предложение президента Латвии присваивать латвийское гражданство с рождения ребенка,

поскольку это, по мнению главы государства, будет способствовать сокращению числа неграждан.

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«Но ведь у родителей этих новорожденных детей есть право самим выбирать их гражданство, так же как есть такое право и у самих детей. Они по достижении определенного возраста могут сами выбрать себе гражданство», - считает Хирша.

Но, самое главное, по словам лингвиста, то, что

институт безгражданства поддерживает само государство, которое официально финансирует двуязычие в образовательной системе,

и «кричит о том, что может обеспечить интеграцию с нынешней моделью».

«Может быть, именно потому, ежегодно 9 мая к памятнику в Пардаугаву и к другим памятникам «оккупации» приходят все большее количество русских школьников, которые «хорошо» освоили историю Латвии? Может быть, поэтому в 2012 году 273 000 граждан проголосовали за присвоение статуса второго официального «приниженному» русскому языку, на котором в соседнем государстве говорят только 140 000 000 человек? Может быть, поэтому в русских школах растет количество учеников?», - вопрошает языковед.

Также Хирша считает, что быть нелояльным учителем сейчас стало гордостью.

В качестве примера она привела случай, когда учитель 40-й средней школы Владислав Рафальский в эфире радио Baltkom признался в своей нелояльности, однако власти никак на это не отреагировали.

Также сейчас, по мнению Хирши, стало гордостью говорить, что ты лоялен, а на самом деле демонстрировать обратное, как это, по ее словам, сделал мэр Риги Нил Ушаков, «подписавшись в ходе языкового референдума за фактическое двуязычие».

По мнению Хирши, именно из-за того, что латвийские политики пустили все на самотек, имеются случаи нападок на латышей, которые в госучреждениях не говорят по-русски. Даже подростки, которые учатся в латвийских школах, просят обслужить их на русском языке.

Хирша очень надеется, что нынешний глава Министерства образования и науки Карлис Шадурскис доведет свою реформу до конца.

Напомни, что на днях прозвучало другое мнение по этоу вопросу. Благодаря СМИ и довольно тесной коммуникации в приграничной зоне на востоке страны чувствуется влияние России, но утверждать, что Латгале русифицируется, нельзя. Об этом в интервью газете «Неаткарига» заявила глава Лудзенской краевой думы, председатель совета развития Латгальского региона планирования Алина Генделе.

Она отметила, что

«те русские люди, которые живут у нас, это наши люди», потому что они живут в Латвии на протяжении веков, из поколения в поколение.

Кроме того, даже если показатели роста латвийской экономики не очень блестящие, ситуацию на границе с латвийской стороны нельзя сравнить с той, что царит с ее другой стороны.

«Мы в гораздо лучшем положении. Думаю, что местные люди это ценят. Как бы ни было трудно, но качество жизни здесь все-таки на другом уровне», - сказала Генделе.

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