Рижский правый берег против левого: Узнай, на чьей стороне ты!

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Для рижан не секрет, что между жителями столицы существует негласное противостояние левого и правого берегов Даугавы. В Риге даже проходят неофициальные соревнования, например, по перетягиванию каната, в ходе которых представители двух берегов пытаются доказать своё превосходство. Те, кто живёт в Пардаугаве, ругают правый берег за шум и суету, те, кто живёт в Пурвциемсе, Саркандаугаве и других точках правого берега - ругают соседние районы «по ту сторону реки» за вечные пробки на Каменном и Вантовом мостах. Но бывает и так, что рижане тяготеют по жизни «на том берегу», не решаясь сменить место своего проживания... Может это про тебя? Узнай, ответив на вопросы теста Русского TVNET!

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