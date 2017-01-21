Снежные места, обнаженные женщины и латышская «пивная» кухня

Планы на предстоящий week-end больше обычного зависят от погоды. Непонятно, то ли снег растает, то ли нет? Горнолыжниками решается этот вопрос сугубо индивидуально: хоть на большинстве трасс кататься в эти субботу-воскресенье еще будут, поинтересоваться состонием снежного покрытия можно заранее, ведь почти у каждой горки есть собственный сайт и у многих - видеокамеры. А чем еще заняться в выходные?

Русский TVNET выбрал для своих читателей самые интересные, на наш взгляд, предложения ближайших выходных, сделав акцент на зимние досуги. Ведь как знать, может быть, такой подходящей погоды для зимних прогулок в ближайшее время не будет. Это в городе все тает - а в Юрмале, Межапарке и пригродных лесах снега еще полным-полно.

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Маршруты выходного дня в январе подсказывают и календари событий. В парках, заповедниках, музеях и прочих замечательных местах бывают события неповторимые - не пропустите. Одно из них в субботу случится в Валмиере, на пивоварне «Валмиермуйжа» пройдет мастер-класс для тех, кто всерьез интересуется тонкостями выской кухни. О зимнем фестивале в рижском парке «Узварас» мы уже писали.