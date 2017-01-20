Снег на тротуарах и крышах: за неделю в Риге оформлено 135 протоколов

За неделю административная инспекция Рижской думы оформила 135 протоколов о своевременно не очищенных от снега крышах и тротуарах, рассказал агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Угис Видаускис.

В целом нынешней зимой выявлено 985 нарушений.

Видаускис сказал, что административная инспекция и полиция самоуправления продолжают усиленно следить за выполнением обязательных правил Рижской думы, которые обязывают владельцев чистить от льда тротуары и крыши.

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Максимальный размер штрафа для физических лиц составляет 350 евро, для юридических - 1400 евро.

Об инцидентах следует немедленно сообщать административной инспекции или полиции самоуправления, потому что протоколы, составленные этими органами, могут служить основой для взыскания компенсации.

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