ГБКС не обнаружило опасных повреждений в несущих конструкциях здания оперы

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Инспекторы Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) сегодня после визуального обследования здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) заключили, что признаков опасности в его несущих конструкциях нет.

Как сообщил агентству ЛЕТА представитель ГБКС Марис Демме, констатировано, что от фасада здания отделились элементы штукатурки.

Инспекторы ГБКС получили для проверки документацию здания и 23 января смогут начать полную проверку его эксплуатации.

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Как сообщалось, директор ЛНОБ Зигмар Лиепиньш в фейсбуке написал о том, что со здания падают кирпичи и штукатурка, но должностные лица на это не реагируют.

Фото повреждения были отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) в лице мэра Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса.

«До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться», - отмечает Лиепиньш. Он напоминает о том, что Минкультуры официально называет восстановленные исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. «Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей», - пишет Лиепиньш.

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