Сегодня ожидается переменная облачность

 

Фото: LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На большей части территории страны сохранится снежный покров.

Температура воздуха в середине дня составит от нуля до +4 градусов, вечером – от +1 до -4 градусов.

В Риге осадки не ожидаются, время от времени будет светить солнце. Максимальная температура днем составит +3 градуса.

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На большей части территории страны по-прежнему сохраняется снежный покров , но в ближайшие дни он начнет уменьшаться, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.


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