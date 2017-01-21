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Продолжительность светового дня в течение месяца – со дня зимнего солнцестояния – в Латвии увеличилась на один час, свидетельствуют данные солнечного калькулятора Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Самым коротким днем было 21 декабря 2016 года, когда продолжительность светового дня составила лишь шесть часов и 44 минуты. С тех пор продолжительность светового дня увелилась на час – в субботу в Риге солнце взошло в 8.42, а зайдет в 16.29. Таким образом, продолжительность светового дня составляет семь часов и 47 минут.

Каждый следующий день становится примерно на четыре минуты длиннее, и 21 февраля продолжительность светового дня составит десять часов.

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20 марта наступит астрономическая весна, а в ночь на 26 марта Латвия перейдет на летнее время – стрелки часов надо будет перевести на час вперед.


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