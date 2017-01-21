«Тебя посадят, а ты не воруй!» Или миллионы евро доносчикам по налогам

Пока в Латвии робко пытаются намекнуть о том, что создать специальную форму сотрудничества населения с налоговой службой, при которой люди доносили бы о тех, кто не платит налоги, в других странах мира все это работает уже давно.

Правда, не всегда желание стучать на соседа, который не платит налоги, связано только с деньгами за такого рода доносы. Там информаторы, как правило, руководствуются весьма благородными мотивами: когда все платят налоги, страна становится богаче, а общество - справедливее.

Еще по этой теме

Реклама

Франция

В прошлом году Французский парламент принял поправку к закону о бюджете, которая разрешает фискальной службе оплачивать доносы об уклонении от уплаты налогов. Инициаторы поправки объясняют принятие ее важности тем, что, что она даст государству возможность «гарантированно пополнять казну».

Предполагается выделить на оплату информаторов 2,7 млн евро.

Специально оговаривается, что информаторы будут получать деньги только после того, как налоговые службы вернут укрытые от налогов доходы.

Германия

Здесь институт доносчиков развит достаточно серьезно. Например, налоговая служба земли Рейн-Вестфалия в 2015 году заплатила доносчикам всего 18 миллионов евро и пополнила казну дополнительными 6 миллиардами.

Канада

Канадская налоговая программа предусматривает поощрение граждан Канады при налогообложении внутри страны. Гражданам Канады предлагается доносить информацию об известных канадских компаниях и частных лицах, которые имеют оффшоры. Если эта информация поможет правительству взимать с «оффшорных уклонистов» налоги, то такому

доносчику выделяется премия в размере от 5 до 15% от собранной суммы налога.

Премиальные выплаты информаторам выплачиваются после того, как сумма собранного налога будет более 100 000 USD. Эту налоговую программу граждане Канады подхватили и с удовольствием стали забрасывать налоговые органы своими донесениями. За два последних года налоговики Канады получили 800 звонков от разных лиц.

Израиль

В этой стране также пытаются ввести систему доносов на ближнего, если тот уклоняется от налогов. В качестве пробного шара была введена телефонная акция - «линии справедливости», которая в СМИ получила называние «мальшинон» («номер доносчика»). Только за одну первую неделю работы линии на нее поступило около 3 тысяч звонков с доносами на лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. При этом «доносчик» может получить до 20% от размера штрафа, наложенного на нарушителя, о котором он сообщил.

США

В США есть специальная программа поддержки информаторов (whistblower) в cфере контроля за уплатой налогов. Сведения, предоставленные в Службу внутренних доходов (СВД США) информаторами, используются в качестве доказательств при раскрытии уклонения от уплаты налогов. Если эта информация помогла собрать дополнительные налоги, информатор может получить в качестве вознаграждения до 30% от взысканного. В год примерно 200 информаторов сообщают о случаях неуплаты налогов и получают за это вознаграждение. В целом система информаторства в США достаточно развита. Существуют различные некоммерческие организации, такие как National Whistblowers Center, часть адвокатов специализируется на правовой поддержке информаторов.

Британия

Здесь денежное вознаграждение признано наиболее эффективным инструментом мотивации доносчиков к раскрытию данных о фактах уклонения от налогов или незаконного занижения налогооблагаемых сумм. В результате налоговых махинаций казна Соединенного Королевства недополучает десятки миллиардов фунтов стерлингов.

Каждый год британское правительство выплачивает от 400 до 800 тысяч фунтов стерингов за доносы жителям.

Южная Корея

Увеличение числа законов и правил в Южной Корее, предусматривающих выплаты определенной суммы за сообщение о том или ином нарушении, сделало доносительство весьма прибыльным делом. Главным образом речь идет о сообщениях по поводу нарушений каких-либо санитарных или административных норм. Причем такого рода доход стал для многих людей постоянным дополнительным заработком, а для некоторых – даже основным способом добывания средств к существованию. В ответ на возросший спрос в Корее появилось даже специальное учебное заведение, в котором обучают нелегкой науке правильного доносительства.

Кстати, тут на доносы можно неплохо жить. Например, можно получить до 40 тысяч евро, если сообщить о фактах сокрытия другим человеком наличия недвижимости с целью уклонения от уплаты налогов. Премия от 8 000 до 15 000 евро ждет того, кто расскажет властям о фактах растраты бюджетных средств государственными и муниципальными учреждениями. Поэтому у частной школы, обучающей грамотному доносительству, нет отбоя от учеников.

Латвия

У нас жители также активно сообщают в СГД о случаях сокрытия налогов. Каждый год налоговики получают примерно 4000-5000 таких сообщений. Люди даже составляют развернутые доносы, и предоставленные ими сведения существенно помогают налоговикам при проверках. Правда это никак не оплачивается, то есть мотивы доносительства - скорее сведение счетов, чем что-то другое.

В одном из недавних интервью министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заметила, что пока Минфин не планирует внедрять какую-то особую программу сотрудничества налоговиков с населением. Однако, судя по всему, все к этому идет. Такая программа рано или поздно появится и у нас.

Но прежде чем использовать опыт прогрессивных стран, нам стоит научиться эффективно тратить уже собранные налоги. Ведь когда государство неэффективно тратит налоговые поступления и не обеспечивает права налогоплательщиков, желающих стучать на соседа, если конечно речь не идет о личной мести и деньгах, не прибавится.