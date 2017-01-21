Госгарантии на покупку жилья предоставлены 4208 семьям

Государственные гарантии в рамках программы поддержки семей с детьми при покупке жилья до конца 2016 года выданы 4208 семьям на общую сумму 27,7 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА представитель «Финансового учреждения развития «Altum«» Сандра Эглите.

По поручительствам в рамках этой программы коммерческие банки выдали кредитов на сумму 245 млн евро, свидетельствуют данные «Altum».

В прошлом году увеличилось число использований программы поддержки семей с детьми. В 2016 году число госгарантий выросло в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом.

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До конца 2016 года «Altum» в рамках программы предоставило гарантии 2587 семьям с одним ребенком (61% от общего числа семей), 1341 семье с двумя детьми (32%) и 280 семьям с тремя и более детьми (7%). В общей сложности во всех семьях, получивших господдержку, воспитывается 6122 ребенка.

66% поручительств на сумму 20,9 млн евро выдано на покупку жилья в Риге и Рижском регионе, 16% поручительств на сумму 3 млн евро выдано на приобретение собственности в больших городах Латвии, 18% гарантий на сумму 3,8 млн евро выдано на покупку жилья в других местах Латвии.

Программа поддержки семей с детьми при покупке жилья начата в январе 2015 года. Гарантии выдает и администрирует «Altum».

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