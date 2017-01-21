Минобороны планирует создать новые батальоны Земессардзе

В связи с ростом числа служащих в Земессардзе, Министерство обороны рассматривает возможность создания новых батальонов Земессардзе, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе ведомства.

Пока в министерстве не раскрывают, в каких местах и сколько новых батальонов требуется.

Сейчас на территории Латвии размещено 18 батальонов Земессардзе, сообщается на сайте этой организации.

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Осенью прошлого года Министерство обороны заявило о планах создания батальона Земессардзе в Бауске. В Риге, где служит больше всего добровольцев, размещен только один батальон - Студенческий, в Рижском регионе три - в Марупском крае, Стопиньском крае и Огре.

Как сообщалось ранее, для нужд армии в окрестностях Гробини будет построен военный полигон, а в бывшем городке Скрундского локатора появится инфраструктура для размещения сил НАТО. Как пояснил госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс пояснил, Земессардзе нужны новые полигоны, потому что количество земессаргов растет.

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