ПБ рассказала, будет ли следить за пассажирами поездов, водных судов и автобусов

 

Фото: LETA

В некоторых странах Европы рассматривают возможность сбора и анализа данных пассажиров водных судов и международных автобусных рейсов, однако Полиция безопасности (ПБ) считает, что в Латвии решение о контроле за такими пассажирами должно основываться на всеобъемлющем анализе рисков и деятельности террористов.

На этой неделе Сейм в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных авиапассажиров в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

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В ПБ агентству ЛЕТА пояснили, что уже

создали специальное структурное подразделение, которое будет заниматься обработкой данных авиапассажиров, и на эти цели выделено соответствующее финансирование.

Планируется, что закон вступит в силу 3 апреля 2017 года.

На вопрос, нужен ли закон, который предусматривал бы обработку данных пассажиров водных судов, в ПБ четкого ответа не дали, отметив лишь, что в некоторых странах Европы оценивается возможность начать сбор, обработку, хранение и анализ данных пассажиров разных видов транспорта.

Например, скорых поездов, водных судов и международных автобусных рейсов.

«Решение о контроле за пассажирами, передвигающимися другими видами транспорта, должно основываться на всеобъемлющем анализе рисков и деятельности террористов, чтобы можно было выявлять не только боевиков, но и людей, которые совершили, совершают или только планируют совершить тяжкие преступления», -отметили в ПБ.


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