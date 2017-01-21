В Риге прошел митинг в поддержку Украины

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Сегодня, 21 января, в столице Латвии Риге у памятника Свободы прошла акция «Stop Putin's war in Ukraine». Украинская община в Латвии и друзья Украины собрались, чтобы выразить свой протест против российской агрессии, – передает «Радио Свобода».

Сегодня, 21 января, в столице Латвии Риге у памятника Свободы прошла акция «Stop Putin's war in Ukraine». Украинская община в Латвии и друзья Украины собрались, чтобы выразить свой протест против российской агрессии, – передает «Радио Свобода».

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«Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве», – отметил латышский политический обозреватель Атис Климовичс.

Twitter

По его словам, для латвийцев участие в этой акции очень значимо, поскольку в условиях «гибридной войны» важно показать, что жители Латвии поддерживают пострадавших в Украине и осуждают агрессора. «У нас одинаковая угроза, один враг.

Если мы поможем украинцам, украинцы помогут нам», – отметил Атис Климовичс.

Депутат Рижской думы Салмите Элерте заявила, что для Украины сейчас очень важна поддержка международной общественности, как в свое время для Латвии. «Кто, как не Латвия, выразит свою поддержку Украине. Наши страны имеют одинаковое советское прошлое. И когда Латвия в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века боролась за свою независимость, для нас также была важна поддержка западного мира. Сейчас в нынешней ситуации в Украине, люди не должны быть равнодушными, каждый должен что-то делать», – отметила латвийский депутат.

Посол Латвии в Украине Евгений Перебийнис отметил, что латыши принимают участие в акции потому, что чувствуют потребность выразить свою позицию. «Латвия – это страна, которая исторически переживала то, что сейчас переживают украинцы. В стране были оккупации и репрессии. Латвийцы понимают, если сегодня они не выйдут и не подадут свой голос за Украину,

то завтра такая же участь может постигнуть их», – отметил дипломат.

Twitter

Участники акции объявили свои требования, в частности – вывод с территории Украины всех оккупационных российских войск, расширение работы миссии ОБСЕ в круглосуточном режиме, освобождение граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в оккупированном Крыму.

Представитель Конгресса Украинских Латвии Татьяна Лазда отметила, что акция «Stop Putin's war in Ukraine» одновременно с Ригой проходит также в 56 городах 20 стран мира. Аналогичные акции проходят сегодня во многих городах Украины.

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