Сегодня будет пасмурно, ветер усилится

В воскресенье на большей части территории Латвии будет пасмурно. Местами будет моросить дождь, к вечеру дождь пойдет практически везде.
Возможна дымка, ночью местами ожидается туман. Западный, юго-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, на востоке страны - до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +4 градусов.
В Риге в воскресенье будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит от нуля до +3 градусов.
Дороги во многих местах будут скользкими.