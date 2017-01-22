Сегодня будет пасмурно, ветер усилится

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В воскресенье на большей части территории Латвии будет пасмурно. Местами будет моросить дождь, к вечеру дождь пойдет практически везде.

Возможна дымка, ночью местами ожидается туман. Западный, юго-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, на востоке страны - до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +4 градусов.

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В Риге в воскресенье будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит от нуля до +3 градусов.

Дороги во многих местах будут скользкими.


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