Кекавская дума приобрела заброшенное здание для непонятных целей

Кекавское краевое самоуправление в прошлом году в большой спешке приобрело здание давно заброшенного кафе в центре поселка. Сумма покупки была значительно больше той, которую владелец просил в размещенном накануне объявлении о продаже. К тому же самоуправление не проводило целенаправленных расчетов, сколько помещений ему не хватает, сообщает передача Латвийского телевидения «de facto».

В сентябре прошлого года в течение буквально нескольких дней Кекавская краевая дума подготовила решение, и в большой спешке приобрела за 299 000 евро запущенное здание в центре Кекавы.

Причина спешки – владелец здания нашел покупателя, и предлагает самоуправлению воспользоваться правом преимущественной покупки.

Для каких целей здание будет использоваться – самоуправление придумало только после покупки.

Помещения в очень плохом состоянии, разгромлены, из здания можно использовать только пол, потолок и стены, чтобы здание функционировало, все системы необходимо построить заново – к такому выводу Кекавская дума пришла весной 2015 года, когда исследовало, можно ли здание приобрести для нужд художественной школы. Тогда владелец здания Олег Дударенок назвал цену – 250 тысяч евро. Самоуправление тогда посчитало, что здание им не нужно.

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Затем бывшее кафе для себя присмотрела Региональная полиция самоуправления. Летом прошлого года даже обдумывала взять здание в аренду. И закупку аренды полиция писала уже с мыслью о конкретном имуществе.

Призыв об аренде не нашел отклика. Вместо этого, через некоторое время, Дударенок поставил самоуправление перед фактом – достигнуто соглашение о продаже здания «Pie Mārtiņa», и дума, если желает, может использовать право преимущественной покупки.

Это означало – никакого торга. Остается только либо согласиться, либо отказаться.

«Это была небольшая провокация со стороны продавца, и, если поискать глубже, там были бы обязательства и возможности – это могло быть. Я думаю, что это неспроста, внезапно быстренько сделать. Это было сделано с определенным умыслом», - говорит депутат Кекавской краевой думы Арнольд Кейстерс («Центр Согласия»). Не смотря на это заключение, и Кейстарс, и еще восемь депутатов проголосовали за покупку здания.

Дума заплатила на пятьдесят тысяч больше, чем продавец просил еще годом ранее, к тому же однозначно не зная, для чего использовать здание.

«De facto» выяснило, что продавец здания Олег Дударенок и предприниматель Петерис Бартулис, с которым был заключен договор купли, заставивший Кекавскую думу действовать в большой спешке, оба из Краславы и хорошо знакомы между собой. В телефонном разговоре Дударенок подтвердил «de facto»: «Я знаю Петериса Бартулиса очень давно. Он надежный человек и всегда держит свое слово».

Дударенок говорит – так получилось, что знакомому он бы продал здание дороже, чем раньше предлагалось другим. Для каких целей покупатель присмотрел здание, не раскрывает ни одна, ни вторая сторона сделки, и самоуправление об этом тоже не интересовалось. К тому же Бартулись несостоявшуюся сделку называет личным делом, в которое журналистам не надо лезть: «Почему я должен вам что-то отвечать? Была сделка, не была. Если бы она сорвалась, мне было бы очень неприятно. Я бы этот момент забыл, вычеркнул.

К тому же, хочу вас предупредить –

если вы предоставите какую-либо информацию, которая нанесет мне моральный или материальный ущерб, у меня будут претензии к вам».

Самоуправление приняло решение, не проведя со своей стороны оценку собственности. Депутатам продавец предоставил заказанное им заключение, в котором здание оценено чуть ли не вполовину дороже, чем тогда предлагалось на порталах объявлений.

Не смотря на то, что Кекавская дума жалуется, что так выросла, что в имеющихся помещениях всем не хватает места, никакие расчеты того, сколько и для каких целей думе не хватает помещений, не проводились. Руководитель обслуживания клиентов, член правления «Latio», Алдис Риекстиньш отмечает, что это то, с чего нужно было начинать поиск помещений.

Хотя дума, приобретая запущенное здание, допускала, что оно будет перестроено для нужд полиции самоуправления, месяцем позже создала комиссию, чтобы понять, что же лучше всего сделать с дорогим приобретением. В комиссии даже прозвучала версия о сносе здания, оставив лишь подвальное помещение, а все остальное построить заново. Но от этой версии отказались.

Планируется, что на перестройку здания из кошельков кекавчан понадобится минимум 300 000 евро.

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