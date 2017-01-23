Трамвай на ул. Сканстес: объявят новый конкурс

Предприятие «Ригас сатиксме» (РС) прекращает недавно начатую процедуру по разработке проекта новой трамвайной линии на ул. Сканстес и перестройки существующей трамвайной линии - будет объявлена новая закупка, пишет Dienas bizness.

Еще по этой теме «Ригас сатиксме»: трамвайная линия на Сканстес нужна, чтобы разгрузить ул. Барона 11 января 2017 г.

На такой шаг РС вынуждено пойти из-за решения Бюро по надзору за закупками, которое указало, что в закупочной документации в целом должно быть изменено 17 пунктов.

Согласно закону, так как для процедуры закупки были выбраны переговоры, а не открытый конкурс, начатую процедуру придется прекратить и объявить новую закупку.

Реклама

Представитель РС Виктор Закис подтвердил, что закупка на разработку проекта отменена и, с учетом указаний бюро, будет разработано новое положение и объявлена новая закупка.

Еще по этой теме