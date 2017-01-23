Трамвай на ул. Сканстес: объявят новый конкурс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Lita Krone / LETA

Предприятие «Ригас сатиксме» (РС) прекращает недавно начатую процедуру по разработке проекта новой трамвайной линии на ул. Сканстес и перестройки существующей трамвайной линии - будет объявлена новая закупка, пишет Dienas bizness.

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На такой шаг РС вынуждено пойти из-за решения Бюро по надзору за закупками, которое указало, что в закупочной документации в целом должно быть изменено 17 пунктов.

Согласно закону, так как для процедуры закупки были выбраны переговоры, а не открытый конкурс, начатую процедуру придется прекратить и объявить новую закупку.

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Представитель РС Виктор Закис подтвердил, что закупка на разработку проекта отменена и, с учетом указаний бюро, будет разработано новое положение и объявлена новая закупка.

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