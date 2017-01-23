Анкетирование банками клиентов: Много шума из ничего

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Анкетирование банками клиентов, которое в прошлом году вызвало большой ажиотаж среди населения, тихо завершилось, и можно сделать вывод, что ничего особенного в его ходе не обнаружилось, пишет Dienas Bizness.

Хотя государство позиционировало анкетирование как важную обязанность, информацию о результатах никто не собирается обобщать.

Судя по ответам банков, можно сделать вывод, что ничего особенного в ходе анкетирования не вскрылось, только стало известно, что примерно на 1% увеличилась доля клиентов, которых можно считать политически значимыми лицами.

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В некотором смысле анкетирование можно считать экспериментом по внедрению закона, если бы только оно не доставило столько хлопот жителям.

Банки отмечают, что процесс анкетирования выявил ряд недостатков и необходимость разработки более серьезных решений для регистрации политических значимых лиц.

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